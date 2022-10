Festa di Ognissanti 2022, Sante Messe e orari di accesso

Ognissanti 2022

In occasione della prossima ricorrenza della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, la società Arezzo Multiservizi – che gestisce i cinquantaquattro cimiteri nel territorio

comunale – ha predisposto una serie di iniziative per rendere più agevoli le visite al cimitero urbano di Arezzo da parte dei visitatori.

Programma delle Celebrazioni del 2 Novembre 2022

Ore 9.30 Cerimonia in onore ai caduti presso il campo militare del Cimitero Comunale di Arezzo

Ore 10.00 Celebrazione della Santa Messa con le autorità civili presso il piazzale antistante la Cappella del Suffragio del Cimitero Monumentale di Arezzo

Ore 15.00 Santa Messa celebrata da Mons. Riccardo Fontana presso il piazzale antistante la Cappella del Suffragio del Cimitero Monumentale di Arezzo

Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta dall’emittente TSD

Cancello di ingresso al cimitero monumentale in via Bruno Buozzi

Da venerdì 28 ottobre fino a lunedì 2 novembre, il cancello di ingresso al cimitero monumentale in via Bruno Buozzi verrà chiuso alle auto, consentendo esclusivamente il passaggio pedonale. Per le persone disabili l’accesso con auto sarà garantito salendo dalla rampa raggiungibile dall’ingresso del parcheggio di via Gamurrini o dallo stesso cancello del cimitero monumentale.

Apertura Punto Informazioni e Uffici Amministrativi

Da sabato 29 ottobre fino a mercoledì 2 novembre il Punto informazione all’interno del cimitero sarà aperto dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 mentre gli uffici

amministrativi resteranno aperti secondo il consueto orario feriale. Presso il punto di informazione i visitatori potranno avere qualsiasi informazione circa i servizi offerti, la ricerca dei propri defunti e le luci votive.

Servizio di vigilanza privata

E’ stato incrementato il servizio di vigilanza privata al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti, attraverso il servizio di pattugliamento fisso agli ingresso del cimitero.

Pagamento luci votive

E’ in fase di bollettazione il canone di luce votiva per l’anno 2022.

Verrà recapitato prossimamente agli utenti il relativo avviso di pagamento PagoPa.

Trasporti pubblici

Per i giorni domenica 30/10/2020 e martedì 1/11/2020 sarà attivo il potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano della linea CS2, con corse in partenza dalle 7,42 fino alle 20,12 e

cadenza ogni 30’ circa.