EtnoMuSa in concerto all’Aurora

FolkAurora 2023

Sabato 6 maggio Circolo Culturale Aurora ore 22.00

EtnoMuSa in concerto

“Una mattina mi son svegliato…”

Canti politici sulle lotte di liberazione

Ancora un evento speciale sul palco del Circolo Aurora, sarà l’orchestra EtnoMuSa, fondata da Letizia Aprile nel 2013, ad esibirsi sabato 6 maggio con un concerto dedicato ai canti politici sulle lotte di liberazione. EtnoMuSa, legata all’università Sapienza di Roma, è la prima ed unica orchestra universitaria di musica popolare e tradizionale in Italia e in Europa.

L’orchestra, diretta da Francesco Berrafato, fa parte del più ampio progetto MuSa-Musica Sapienza e si occupa di musica di tradizione orale sia italiana sia internazionale, proponendo annualmente progetti di ricerca musicale intorno a tematiche sempre diverse, accogliendo al suo interno studenti e studentesse di Sapienza.

Il concerto parte di un progetto più ampio già proposto da EtnoMuSa che recupera la canzone popolare collegandola alla Storia – presenta una selezione di canti popolari che hanno accompagnato i movimenti di liberazione da invasioni e da regimi antidemocratici in Europa e non solo. Molti hanno fatto da colonna sonora a rivolte popolari, vittoriose o non riuscite. Altri sono stati composti successivamente per rievocarne l’avvenimento, entrando così nella letteratura e nella memoria di momenti storici che hanno rappresentato comunque un risveglio e una presa di coscienza di popoli oppressi. Alcuni di questi canti parlano di natura e ritorno della primavera, sia per ragioni censorie sia come metafora poetica e politica. “Una mattina mi son svegliato ” non è soltanto l’incipit della celeberrima canzone Bella Ciao, cantata nelle piazze di tutto il mondo, ma rappresenta anche un invito alla presa di coscienza, a “svegliarsi” e prendere posizione.

Ingresso libero con tessera Arci.