Lunedì 24 ottobre 2002 è in programma in Camera di Commercio il convegno ”Energie rinnovabili e Comunità Energetiche – Quale opportunità per le imprese” organizzato dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile.

L’Europa sta affrontando una complessa crisi energetica che deriva da una serie di ragioni economiche alle quali se ne sono sommate altre prevalentemente geopolitiche, scatenate soprattutto dal conflitto in Ucraina.

Per il nostro paese la situazione è resa ancora più grave dalla sua limitata autonomia energetica: il recentissimo report Position Paper, realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con A2a, certifica infatti che l’Italia è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, capace di produrre solo il 22,5% dell’energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5%.

Una produzione che, in termini comparativi, ci relega agli ultimi posti tra i paesi dell’Unione Europea. Comunque nel medio periodo sussistono tutte le condizioni per un deciso miglioramento dell’autonomia energetica italiana sia attraverso l’efficientamento energetico che attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili compresa la valorizzazione energetica delle biomasse che riutilizzano prodotti organici di scarto

La produzione italiana di energia da risorse rinnovabili si sta ulteriormente sviluppando grazie anche alle Comunità di energia rinnovabile, forme collaborative di produzione basate su di un sistema di scambio locale dell’energia.

E proprio le Comunità di energia rinnovabile, la cui composizione va dalle cooperative alle associazioni, dai condomini ai consorzi fino alle società e che sono peraltro destinatarie di vantaggiosi incentivi nazionali ed europei costituiranno, assieme allo sviluppo delle fonti sostenibile, il tema del Convegno in programma nella sede aretina della Camera di Commercio lunedì 24 ottobre, alle ore 17:00.

”Energie rinnovabili e Comunità Energetiche- Quale opportunità per le imprese ” è organizzato dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, presieduto da Sonia Dalla Ragione.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ente camerale Massimo Guasconi, del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del Presidente della Regione Eugenio Giani e del Presidente della Provincia Silvia Chiassai sono previsti gli interventi di amministratori ed imprenditori che porteranno le loro esperienze legate alle energie rinnovabili ed alle Comunità energetiche ed evidenzieranno le molteplici opportunità offerte da queste forme di collaborazione.

Moderati da Enrica Cherici, prenderanno la parola Simone Tartaro, Coordinatore Area Energia di ARRR, Massimo Sacchetti, Assessore Comunale all’Ambiente di Arezzo, Giacomo Cherici, Presidente Aisa Impianti, Maria Cistina Squarcialupi, Presidente UnoAerre Industries, Paola Butali dell’Azienda Agricola “La Cerreta”, Massimiliano Baquè, Architetto e Gianni Gori, Presidente di Graziella Green Power.

L’iniziativa è aperta agli interessati previa registrazione da effettuarsi nel form presente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.