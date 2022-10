È in distribuzione il nuovo numero di Cortona Notizie, il periodico dell’Amministrazione comunale

Torna nelle case dei cortonesi il periodico dell’Amministrazione comunale con le notizie degli ultimi mesi dell’attività amministrativa. Dopo la pubblicazione lo scorso febbraio del numero di «metà mandato», con questa edizione Cortona Notizie assume un formato tabloid più snello composto da 16 pagine. All’interno è possibile trovare una galleria fotografica nel «paginone» centrale, mentre le immagini dei principali eventi estivi si trovano in bella mostra nell’ultima pagina. All’interno si parla di Luca Signorelli e Pietro Berrettini grazie a due interventi del presidente del Comitato tecnico del Maec, Nicola Caldarone. In prima pagina spazio a temi come la ripresa del turismo, le politiche per la sicurezza e il gemellaggio fra Cortona e Valletta siglato sulla «Amerigo Vespucci». All’interno si parla di sviluppo con un focus sull’alta velocità, del progetto Camucia 22, dei principali lavori pubblici, delle risorse per il sociale dal Pnrr, delle politiche per l’istruzione pubblica, del rilancio della mostra sulla Chianina, come di consueto un’intera pagina è dedicata al Consiglio comunale.