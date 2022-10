E commerce al servizio delle Pmi: Confartigianato presenta l’accordo con Alibaba

Giovedì 13 ottobre ore 18 programmato un momento di formazione e consulenza con il Business Development manager del colosso mondiale del B2B

Lo sbarco su Alibaba degli artigiani aretini ora è possibile. I DIH (Digital innovation Hub) di Confartigianato Arezzo e Vicenza sono al lavoro per informare le piccole e medie imprese sulle opportunità e i vantaggi dall’adesione al più grande piattaforma di scambio on line B2B del mondo.

“E’ una occasione di crescita che vogliamo offrire alle nostre imprese attraverso un momento di formazione che si svolgerà domani, Givoedì 13 ottobre, a partire dalle 18 nostra sede o in collegamento on line”, spiega il coordinatore del Digital Innovation Hub di Confartigianato Arezzo Francesco Meacci

“Oltre ai nostri colleghi di Vicenza saranno presenti degli esperti di Alibaba che la mattina seguente, su richiesta, potranno recarsi nelle aziende per una valutazione immediata della fattibilità”, aggiunge.

A condurre il percorso di formazione e consulenza ci sarà il Business Development Manager di Alibaba, Nicola Davanzo.

“Parliamo della presenza di uno dei profili di maggior competenza in Italia, per questo ci auguriamo che si possano creare tutte le migliori condizioni per sviluppare il business delle nostre imprese. A conferma del giusto percorso c’è un accordo che ICE ha già stretto con Alibaba per creare una sezione dedicata ai prodotti made in Italy, qualificando la piattaforma come uno dei più importanti hub per fare export”, spiega Meacci. “Confartigianato imprese Arezzo ha l’ambizione di essere sempre un passo avanti ed è per questo che questa opportunità, così come l’accordo appena siglato come Officina Agile, sono segnali concreti di una visione strutturata e orientata al digital delle nostre imprese”, conclude Francesco Meacci.