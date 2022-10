Donna ucraina si perde nella notte, ritrovata dai carabinieri

Un’avventura a lieto fine quella della anziana donna scomparsa da casa e ritrovata dai carabinieri.

Ne e’ protagonista una signora di 84 anni, di nazionalita’ ucraina, giunta in Italia, ospite della figlia a Pieve Santo Stefano, per rifugiarsi dalla guerra che affligge il suo paese.

La donna si e’ allontanata nel pieno della notte, scalza e seminuda, in evidente stato di fragilita’. Cosi’ l’hanno trovata i carabinieri nel corso del servizio di pattugliamento notturno, in prossimita’ di uno sportello bancomat dove aveva trovato riparo.

I militari si sono fermati ma non sono riusciti a comunicare con lei a causa del fatto che la donna non parla italiano. L’hanno quindi soccorsa come potevano, aiutandola a rialzarsi e coprendola con i propri giubbotti, facendola accomodare nell’auto di servizio per offrirle un riparo.

Grazie ad un interprete e’ stato possibile risalire ai familiari ai quali e’ stata affidata.