“Domenica in famiglia al MUMEC”

Anche quest’anno il MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, aderisce alla Giornata Nazionale delle famiglie al museo “FAMU 2022” in programma per il prossimo 9 Ottobre.

L’iniziativa, giunta ormai alla sua ottava edizione e portata avanti da centinaia di strutture museali in tutta Italia, è totalmente dedicata al piacere dello stare in famiglia, ed un invito a godersi il riposo e lo svago domenicale alla scoperta dei racconti, della magia e della tradizione che solo un museo è capace di regalare. Il fascino del cinema, la scoperta della tecnologia prima di internet e del cellulare, e le storie di grandi inventori che hanno reso possibile l’epoca moderna, sono solo alcuni dei tanti racconti che si possono toccare con mano all’interno della nostra struttura. Per l’occasione, il MUMEC farà un’apertura straordinaria domenica 9 Ottobre con orario 10:00-13:00 / 14:30-17:30 ad ingresso ridotto a 2 euro per tutti i partecipanti, con una sorpresa per i più piccoli a conclusione di questo evento nazionale: l’assegnazione dei libretti “Geronimo Stilton”.

La proposta di questa speciale giornata ha come principio fondamentale quello di abolire il concetto di Museo come luogo da visitare in maniera scolastica o come ambiente elitario, ma anzi di voler incoraggiare soprattutto il giovane pubblico ad essere partecipe di una cultura che può e deve essere compresa da tutti indistintamente. La Giornata Nazionale delle famiglie al museo, è dunque un’occasione per poter trascorrere un bel momento insieme ai propri cari e godere allo stesso tempo di una realtà culturale sempre più attiva e dinamica.

Il 9 ottobre sarà, inoltre, occasione per poter visitare l’ultima mostra creata dal Museo dei Mezzi di Comunicazione: “Illusioni al MUMEC – Niente è quello che sembra”; un’esposizione di gigantografie di cartoline di metà ‘800 appartenenti alla collezione museale in cui il pubblico è invitato a trovare un soggetto o un dettaglio nascosto in quelle che sono scene di genere o paesaggi, attraverso la risoluzione di un indovinello. Un modo in più per mettersi in gioco e divertirsi coi propri cari alla scoperta di queste particolari illusioni ottiche.