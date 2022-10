Domani notte chiuso per tre ore il tratto aretino della A1

By

Il tratto aretino della A1 restera’ chiuso dalla mezzanotte di domani alle 3 di giovedi’ 13 ottobre. Il tratto interessato e’ quello tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni di marcia.

La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori necessari alla sostituzione dei cavi dell’alta tensione da parte della società Terna.

In occasione dei lavori anche le le aree di servizio “Badia al Pino ovest” verso Roma e “Badia al Pino est” in direzione di Firenze, saranno chiuse ai viaggiatori dalle 23 di mercoledì 12 ottobre alle 3 di giovedì 13 ottobre.

Autostrade per l’Italia consiglia i seguenti itinerari alternativi alla A1:

Verso Roma:

-per il traffico locale: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Monte San Savino;

-per le lunghe percorrenze: uscire alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare sulla A1 alla stazione di Valdichiana.

Verso Firenze:

-per il traffico locale: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monte San Savino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Arezzo;

-per le lunghe percorrenze: uscire alla stazione di Valdichiana, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS326 in direzione di Siena e rientrare sulla A1 alla stazione di Firenze Impruneta