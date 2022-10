Dieci titoli provinciali per i Ragazzi e i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo

I Campionati Provinciali hanno visto ventiquattro atleti della società cittadina raggiungere il podio

La prova è stata ulteriormente arricchita da una serie di gare di contorno dedicate agli Assoluti

AREZZO – Dieci medaglie d’oro per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati Provinciali Ragazzi e Cadetti. La manifestazione è stata ospitata dallo stadio di atletica “Tenti” e ha impegnato decine di giovani atleti di tutte le società della provincia, con un bel confronto tra le diverse discipline di corsa, salti e lanci. Il gruppo dell’Alga Atletica Arezzo è riuscito a emergere con dieci primi posti, otto secondi posti e sette terzi posti, con un totale di ventiquattro atleti che hanno vissuto la soddisfazione di salire sul podio.

Le prime gare hanno interessato i Ragazzi del biennio 2009-2010 dove sono arrivati quattro titoli provinciali con Filippo Misuri (oro nel salto in alto e argento nel getto del peso), Francesco Tortorelli (oro nei 60 ostacoli e bronzo nel salto in alto), Gemma Fabbriciani (oro nel getto del peso) e Duccio Sandroni (oro nei 600 metri). In questa categoria hanno ben figurato anche Stella Arniani (seconda nel salto in alto), Chiara Marraghini (seconda nel getto del peso), Flavia Matteucci (seconda nei 60 ostacoli), Alessandro Montaini (secondo nel salto in alto), Anna Bigiarini (terza nei 60 ostacoli), Aurora Bondi (terza nel salto in alto), Riccardo Maccari (terzo nei 60 ostacoli) e Alessandro Segantini (terzo nei 600 metri). Successivamente è stata la volta dei Cadetti 2007-2008 e, tra i protagonisti, è rientrato Filippo Guiducci che si è laureato campione provinciale nel salto in alto e che è poi arrivato secondo negli 80 metri, mentre gli altri ori sono stati merito di Carlotta Anatrini nel salto in alto, di Lorenza De Silva negli 80 metri, di Luca Verdelli nel giavellotto, di Leonardo Zanchi negli 80 metri e della staffetta 4×100 con Guiducci, Zanchi, Alessandro Bruni e Edoardo Giaccherini. Il prospetto dei medagliati è completato da Luca Mozzorecchi (secondo nei 600 metri), Alessandro Bruni (terzo negli 80 metri), Ilaria Tarantino (terza negli 80 metri) e dalla staffetta femminile 4×100 (seconda con Anatrini, Tarantino, Annalisa Coleschi e Emma Mazzeschi).

I campionati provinciali sono stati arricchiti da una serie di gare di contorno dedicate agli Assoluti in cui sono arrivate altre dodici medaglie con gli ori di Giada Cicerone nei 100 metri, Riccardo Cincinelli nei 100 metri e Marco Rosadini nel salto in lungo, gli argenti di Andrea Belmonte nei 100 metri, Leonardo Cortonesi nel salto in lungo, Sofia Mencarelli nei 100 metri e Rachele Pellegrini nel salto in lungo, e i bronzi di Giovanna Gennai nel salto in lungo, Luca Asprella Libonati nel salto in lungo e Flavio Mandolini nei 100 metri. Due primi posti, infine, sono stati festeggiati nelle staffette 4×100 dalla squadra maschile con Belmonte, Lorenzo Bennati, Matteo Bruci e Federico Stella, e dalla squadra femminile con Cicerone, Gennai, Mencarelli e Pellegrini.