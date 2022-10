Dichiarazione di Fabio Faltoni – responsabile provinciale della FABI Federazione Autonoma Bancari Italiani, il primo sindacato in Italia fra i dipendenti di banca.

Per cercare di fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia, all’inizio dell’anno 2020 – con il Decreto Liquidità – lo Stato mise a disposizione di aziende e Liberi Professionisti, un sistema di garanzie pubbliche sui finanziamenti, tramite MCC/Medio Credito Centrale e Sace

​In circa due anni e mezzo, sono state accolte dal Fondo di Garanzia PMI/Piccole Medie Imprese e Professionisti, 2,7 milioni di domande, per finanziamenti totali pari a 253 miliardi di euro; di questi, 1,1 milione riguardano istanze per prestiti fino a 30mila euro, per un totale di 23 miliardi di euro.

La Toscana si è vista accettare 227.821 domande di finanziamenti sostenuti da garanzie pubbliche, per 20,6 mld.

​Invece, alle banche della provincia di Arezzo, sono state accolte in due anni e mezzo, 23.271 domande, per poco più di 2 miliardi di euro, con una media di 88.827 a pratica. All’interno di questo totale, ben 8.900 sono stati gli accoglimenti legati a prestiti fino a 30mila euro, per un totale superiore a 172 mln. di euro

​Ora, secondo l’indagine compiuta dall’Osservatorio Rischio Imprese di Cerved, ci sarebbero 100.000 imprese italiane non in grado – oggi o comunque entro nove mesi – di onorare i finanziamenti garantiti dallo Stato avuti in questi anni. Centomila aziende in tutta Italia che, dicono gli analisti, potrebbero essere addirittura a rischio fallimento.

Seppur, come abbiamo letto in questi giorni, la provincia di Arezzo veda la presenza di grandi ed eccellenti aziende, le cui prime in classifica con fatturati miliardari, ce ne sono molte altre di dimensioni diverse che invece si trovano in difficoltà o lo saranno nei prossimi mesi, a causa dell’inflazione, del costo dell’energia e delle materie prime o per l’aumento dei tassi di interesse.

Così, ci auspichiamo che le direzioni delle 23 banche presenti nel nostro territorio con circa 150 filiali e i molti uffici, si occupino nel migliore dei modi anche delle aziende in difficoltà

Da parte nostra, possiamo dire con certezza che i clienti conoscono bene la professionalità e la disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori bancari.