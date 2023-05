Rugby Insieme – Un sabato speciale quello del 6 maggio 2023

Dallo sport nasce un protocollo per sancire un nuovo modo di fare inclusione

“Fare sport insieme permette a tutti, ragazzi/e con disabilità e normodotati, di mettere in campo le proprie qualità per permettere al gruppo di raggiungere risultati importanti.”

Con una giornata speciale si chiude la lunga maratona del Mese Blu dell’Autismo iniziata con il concerto del 2 aprile al teatro Petrarca di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura.

Sabato 6 maggio (inizio alle ore 15) con l’iniziativa “Rugby Insieme” parte un ambizioso progetto di sport, inclusione e solidarietà che vede assieme Autismo Arezzo e Vasari Rugby, con un grande concentramento di giovani sportivi presso l’impianto di via dell’Acropoli ad Arezzo.

Saranno circa 150 i giovanissimi atleti accompagnati da allenatori, preparatori, genitori e amici che si affronteranno in un mini torneo, non competitivo.

L’obiettivo della giornata è quello di dare il via ad un ambizioso progetto di collaborazione tra l’associazione Autismo Arezzo ed il Vasari Rugby Arezzo, che ha come finalità quella di creare stabili presupposti per attività sportiva e ludica per i ragazzi/e diversamente abili in piena armonia con gli altri sportivi normodotati che già frequentano l’impianto del Vasari.

Proprio in questa direzione va la definizione di un protocollo d’intesa che verrà siglato proprio in occasione di Rugby Insieme.

A sostenere questo progetto anche l’A.S.D. Giuco 97 di Torino, associazione sportiva tra le prime in Italia a promuovere e sviluppare attività sportive di vera integrazione sociale ed i ragazzi della Polisportiva Sieci asd Valdisieve Rugby.

L’intera giornata è sostenuta dal Comune di Arezzo, Lions Club Arezzo Chimera e Loxam.