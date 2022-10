Dalla Ricerca all’Impresa. Presentazione dei Progetti PNRR dell’Università di Siena

Lunedì 24 ottobre ore 15.00

Aula Magna dell’Università di Siena (Banchi di Sotto, 55 – Siena)

Lunedì 24 ottobre, alle ore 15.00 presso l‘Aula Magna del palazzo del Rettorato dell’Università di Siena, si terrà la presentazione degli otto progetti finanziati all’Ateneo su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Misura M4C2 (“Dalla ricerca all’impresa”).

Saranno illustrati i tre progetti di “Centri nazionali” a cui partecipa l’Università di Siena: CN2 – National Research Centre for Agricultural Technologies – Agritech; CN3 – National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology; CN5 – National Biodiversity Future Center – NBFC.

Sarà inoltre presentata la partecipazione dell’Ateneo, quale spoke leader, all’ecosistema dell’innovazione toscano denominato “THE – Tuscany Health Ecosystem”.

Nell’ambito dei partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, è invece inserito il progetto “PE13”, sulle malattie infettive ed emergenti.

Saranno infine presentati i progetti finanziati sul fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e tecnologiche di innovazione: “SAILS – Siena infrastructure for Artificial Intelligence and Life Science”; “CTA+ – Cherenkov Telescope Array Plus” e “Metrofood-IT”, di cui l’Ateneo è partner.

Sarà possibile seguire la presentazione anche in streaming sul canale yotutube dell’Ateneo. Ulteriori informazioni e il programma dell’incontro sono pubblicati all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/presentazione-progetti-pnrr-di-ateneo.