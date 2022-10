By

Dal 12 ottobre alla Casa Museo Bruschi torna Ottobrì,

la rassegna dedicata all’editoria e agli amanti della lettura.

Ospite a novembre anche Angela Terzani Staude con il suo libro L’età dell’entusiasmo.

Arezzo, 10 ottobre 2022 – Nuova edizione per “Ottobrì -L’ottobre dei libri a Casa Bruschi” che inaugura il calendario per i prossimi mesi con numerosi appuntamenti. La rassegna, richiama alla stagione “dell’entusiasmo”, tra presentazioni, racconti e storie di vita. Tante le novità, a partire dall’eterogeneità dei generi letterari e degli argomenti trattati, alla modalità di presentazione che vedrà i protagonisti dialogare con giornalisti, esperti, docenti, per avvicinare i lettori alle loro opere grazie a un dialogo a più voci sulle tematiche toccate nei loro scritti.

Sei gli appuntamenti con saggi, romanzi, libri per bambini e autobiografie. Il primo incontro in programma è per mercoledì 12 ottobre alle ore 17 con Andrea Matucci, docente di Letteratura Italiana all’Università di Siena, autore del libro “Antichi e moderni. Studi di poesia”, che presenterà dialogando con Marino Biondi, docente dell’Università degli Studi di Firenze. Il libro è una raccolta di recenti saggi sulla poesia italiana, che vanno dal rapporto fra Dante e Petrarca fino a voci di poeti contemporanei. Alcuni provengono da riviste e pubblicazioni scientifiche, altri hanno un impianto e un tono molto più divulgativo, ma tutti cercano sia la consapevolezza della tradizione, sia il posto e il senso della poesia oggi.

Ospite il 15 novembre anche Angela Terzani Staude con il suo recente libro “L’età dell’entusiasmo”.

L’ingresso è gratuito con prenotazione al numero 0575354126 o via mail scrivendo a casamuseobruschi@gmail.com .

Di seguito gli altri appuntamenti di Ottobrì:

23 ottobre ore 16

Benedetta Calchetti,

scrittrice e autrice di

La domanda

Edizioni Helicon,

in dialogo con

Marco Botti, giornalista culturale

27 ottobre ore 17

Simone Zacchini

Filosofo, Università degli studi di Siena

La filosofia di Fabrizio De Andrè

Edizione Il melangolo,

in dialogo con

Federico D’Ascoli capocronista La Nazione di Arezzo

15 novembre ore 17

Angela Terzani Staude

Scrittrice e autrice di

L’età dell’entusiasmo

Longanesi Editore,

in dialogo con

Carlo Sisi conservatore della Fondazione Ivan Bruschi

26 novembre ore 16

Gianni Micheli

scrittore e musicista

S.P.L.O.T Sindacato delle Parole Libere dell’Ordine Telefonico

Edizioni Helicon,

letture animate per bambini dagli 8 anni

3 dicembre ore 17

Beatrice Gnassi,

traduttrice del libro

Girls will be girls di Emer O’ Toole,

le plurali editrice,

in dialogo con

Alessia Dulbecco

pedagogista e formatrice DE&I