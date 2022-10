Da Poppi a Caorle per partecipare al campionato italiano: Miriam Nanuti gareggerà nella disciplina del salto in alto.

La giovane Nanuti Mirian Cristina del gruppo Atletica Casentino Poppi, è stata convocata nella rappresentativa Toscana per la specialità di salto in alto e parteciperà oggi pomeriggio ai campionati italiani categoria cadette in programma a Caorle. Miriam ha saltato 1,62 raggiungendo così il minimo richiesto nella specialità di salto in alto per accedere alle gare nazionali.

A lei va un in bocca al lupo da parte dell’amministrazione comunale di Poppi.