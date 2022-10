Cortona, Pnrr per il ristoro ai discendenti delle vittime delle stragi. Il Comune invita gli aventi diritto a valutare le azioni

In vista della scadenza del prossimo 27 ottobre, l’Amministrazione comunale invita i discendenti delle vittime della strage di Falzano e degli eccidi compiuti fra il 1939 e il 1945 a valutare la presentazione di istanza di ristoro al Ministero delle Finanze.

Secondo la disposizione normativa inserita nel decreto legge del 30 aprile 2022, che prevede l’istituzione di un fondo Pnrr per il ristoro dei familiari delle vittime, coloro che sono in possesso di un titolo contro la Germania (sentenza passata in giudicato, procedimento ancora in itinere o comunque avviato entro il 27 ottobre) hanno la facoltà di presentare istanza al fondo istituito al Ministero delle Finanze.

Si tratta di una possibilità aperta per le parti interessate dalla sentenza del Tribunale Militare de La Spezia del 2006, riguardo la strage di Falzano, ma anche di discendenti di civili uccisi in altre rappresaglie avvenute negli anni della Seconda Guerra Mondiale ad opera dei tedeschi.

L’Amministrazione comunale, uditi i legali del procedimento del 2006 in cui si costituì parte civile nel processo su Falzano, in considerazione della complessità delle procedure da adottare, offre la disponibilità a coordinare tutti coloro che avessero bisogno di ulteriori informazioni. Per informazioni scrivere a: info@comune.cortona.ar.it

