Cortona On The Move: oltre 26 mila visitatori in Fortezza del Girifalco

GRANDE SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2022 CHE HA MESSO IN LUCE L’INTIMA RELAZIONE TRA FOTOGRAFIA, IDENTITÀ E PROSPETTIVA

Cortona, 4 ottobre 2022 – Si è conclusa, domenica 2 ottobre, la dodicesima edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, che dal 14 luglio ha coinvolto oltre 26 mila visitatori provenienti da tutto il mondo (20% internazionali e 80% italiani). Turisti, esperti ed appassionati di fotografia che hanno intrapreso un viaggio nella fotografia come linguaggio universale, prodotta, condivisa e consumata in maniera pervasiva e si sono interrogati su come soggetto e oggetto si intersecano, dialogano e finiscono col coesistere, attraverso gli scatti di autori di fama internazionale e artisti emergenti sconosciuti al grande pubblico, ma di grande talento, che hanno saputo coglierne le diverse sfaccettature.

Alle sedi storiche del festival nei palazzi di Cortona e alla Fortezza del Girifalco, quest’anno si è aggiunta la location “Stazione C” nei pressi della Stazione di Camucia-Cortona. Luoghi suggestivi nei quali più di 25 mostre, di oltre 20 fotografi provenienti da 40 nazioni, hanno raccontato la fotografia come linguaggio e strumento di ricerca per riflettere su tematiche come autorialità, espressione e identità.

“Questa nuova edizione rappresentava una scommessa. Un traguardo personale che mi ha visto alla direzione del festival in cui lavoro da 10 anni e una sfida professionale, la volontà di affermare sempre di più Cortona On The Move come realtà internazionale produttrice di cultura fotografica e come contenitore capace di rendere il linguaggio fotografico accessibile e comprensibile al grande pubblico – sottolinea Veronica Nicolardi, Direttrice di Cortona On The Move – Voglio ringraziare il direttore artistico Paolo Woods, i membri dell’associazione culturale ONTHEMOVE che ogni anno sviluppano e organizzano il festival, tutti i fotografi che hanno dato vita a “Me, Myself and Eye” e gli esperti che hanno condiviso la nostra visione. Infine, ma non per questo meno importante, vorrei ringraziare lo staff che contribuisce alla realizzazione del festival e tutti i partner che lo supportano e rendono possibile, creando una fucina di idee e innovazione. Cultura è sinonimo di collettività.”

“Con “Me, Myself and Eye” ho voluto dare un tema forte e mostrare come la fotografia sia sempre più uno strumento cardine per raccontare il nostro mondo – afferma Paolo Woods, Direttore Artistico di Cortona On The Move – Vediamo che il pubblico, sia professionale che non, ha apprezzato la coerenza dell’offerta e la varietà delle scritture. Il tutto nel quadro unico di una città come Cortona che diventa decisamente un centro per la produzione fotografica a livello internazionale e un laboratorio per quello che la fotografia sarà”.

L’appuntamento si sposta a luglio 2023, quando il festival tornerà a Cortona per la tredicesima edizione, continuando a focalizzarsi su temi contemporanei e socialmente rilevanti e privilegiando sempre più la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti, con la volontà di affermare ancor più la sua vocazione internazionale e di favorire la contaminazione con altri pubblici e media.

Una manifestazione resa possibile grazie al sostegno e la fiducia di istituzioni e partner che hanno supportano il festival nella sua dodicesima edizione, tra cui la Regione Toscana, il Comune di Cortona, il Main Partner Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia, la Fondazione CR Firenze, Autolinee Toscane che con il progetto fotografico 12×12 continuerà, sino a luglio 2023, sul profilo Instagram di Autolinee Toscane (@at_toscana), il racconto del trasporto pubblico attraverso 12×12 che ogni mese ospita gli scatti di fotografi e fotografe di origini toscane o che ha scelto di vivere in Toscana selezionati da Cortona On The Move, il Charity Partner Medici Senza Frontiere. Un ringraziamento anche a Lens Culture e al Consorzio Vini Cortona partner della prima edizione del Cortona On The Move Award, a Canon Italia in veste di Partner Culturale di questa edizione della COTM Summer School, ai lettori portfolio e a tutti gli artisti che hanno calcato il palco del COTM On Stage. Infine, alla Royal Commission for AlUla per aver scelto Cortona On The Move come interlocutore dello scambio culturale che ha permesso di portare in Italia i lavori dei sei artisti che hanno preso parte al programma di Artist Residency ad AlUla nel corso di Cortona On The Move AlUla, la prima edizione internazionale del festival di fotografia.