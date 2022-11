Cortona On The Move al Paris Photo sul cambiamento climatico

Dal 10 al 13 novembre a Parigi quattro giorni di fotografia, cultura e confronto sui cambiamenti climatici

Culture Makers for a Climate Just-Future: uno spazio di riflessione e testimonianza organizzato dal festival internazionale di fotografia Cortona On The Move.

Mostre, eventi e dibattiti nell’ambito di CultureCOP, movimento globale per un futuro sostenibile.

Cortona, 2 novembre 2022 – Dal 10 al 13 novembre, in concomitanza con gli eventi promossi da CultureCOP in Egitto, il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move organizza nel centro di Parigi Culture Makers for a Climate Just-Future, uno spazio di riflessione e di dialogo sul mondo in cui viviamo, per portare l’urgente e drammatica questione del cambiamento climatico all’attenzione di operatori culturali, appassionati di fotografia, collezionisti ed esperti del settore presenti nella capitale francese per partecipare alla fiera internazionale Paris Photo. Mostre fotografiche, presentazioni e talk sul ruolo della fotografia nella società contemporanea in relazione al climate change.

Lo spazio sarà inaugurato alle 18.30 di giovedì 10 novembre presso la Galerie Joseph in Rue Froissart 7.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move è l’unica realtà italiana parte di CultureCOP, movimento globale di operatori culturali uniti dalla visione comune di un futuro sostenibile e che organizzerà una serie di eventi online e offline per integrare, ispirare e influenzare la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27 in programma a Sharm el-Sheikh proprio in quei giorni.

Cortona On The Move presenta a Parigi due progetti fotografici, due diversi sguardi sul mondo in linea con la sua mission: la costante ricerca di narrazioni originali e di nuove visioni. In Diving Maldives Giulia Piermartiri e Edoardo Delille raccolgono fotografie subacquee e le proiettano sulle scene di vita di tutti i giorni. Le case e le strade diventano la tela cinematografica di un futuro drammatico che incombe sulle nostre vite. The Eyes of Earth è invece il progetto a lungo termine della fotografa iraniana Solmaz Daryani che documenta l’impatto sul territorio e sulle comunità locali della scomparsa del lago di Urmia. Il bacino era un tempo una fiorente meta turistica e più grande lago del Medioriente, ma a partire dal 1972 ha perso l’88% della propria superficie a causa della deviazione del flusso d’acqua.

“Come si fotografa il futuro?” si chiede il curatore delle mostre e direttore artistico di Cortona On The Move, Paolo Woods: “Abbiamo deciso di esporre due progetti che dimostrano come la fotografia sia strumento potente per mostrare i danni che abbiamo arrecato al nostro pianeta, dall’altro come possa essere un linguaggio eccellente per misurare, confrontare, mettere in prospettiva e, in ultima analisi, immaginare il futuro.”

Spiega Veronica Nicolardi, direttrice di Cortona On The Move: “Siamo partner di CultureCOP per farci promotori di condivisione e diffusione della cultura come strumento di conoscenza, scambio e crescita. La cultura e la fotografia nello specifico, come medium più diffuso e comprensibile, devono svolgere un ruolo centrale nel rappresentare il presente e il futuro dei cambiamenti climatici e del loro impatto sulla geografia e la società. Così è accaduto, per esempio, in tempi recenti con le testimonianze della grave siccità in Italia e in Europa.”

L’obiettivo di Culture Makers for a Climate Just-Future è far maturare una nuova consapevolezza e la necessaria trasformazione culturale fondamentale per ottenere un futuro di giustizia climatica e sociale. L’operazione che inizia nel 2022 individua nella fotografia autoriale e documentaria uno strumento con cui dare rilevanza al climate change e ai suoi effetti e, allo stesso tempo, sensibilizzare una platea trasversale di utenti.

Culture Makers for a Climate Just-Future è promosso da OTM Company Srl.