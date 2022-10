Cortona, nuovo asilo nido a Camucia con 2,6 milioni di euro di finanziamenti europei

Cortona, sì dal Pnrr per il nuovo polo dell’infanzia di Camucia. In partenza il primo cantiere con fondi NextGenEu per piazza Sergardi

Il Comune di Cortona è beneficiario del finanziamento per il nuovo asilo di Camucia, grazie ai fondi Pnrr è in arrivo una svolta nelle politiche per la famiglia. È stato il sindaco Luciano Meoni a dare notizia dell’esito positivo: «Comunico a tutti i cittadini che abbiamo ottenuto il finanziamento di 2,16 milioni di euro per la costruzione del nuovo asilo nido di Camucia – ha scritto il primo cittadino sul proprio profilo Facebook – Oggi più che mai c’è la necessità di aumentare i posti nei nidi, in modo da supportare le esigenze delle nostre famiglie. Sono soddisfatto del risultato che dimostra il serio lavoro che viene svolto dai nostri uffici».

Con il decreto dello scorso 26 ottobre è stato riconosciuto al Comune di Cortona il finanziamento che copre l’intero costo del progetto e della realizzazione del nuovo polo per l’infanzia. La misura dalla quale sono state attinte le risorse è proprio quella per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università, ovvero «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

Secondo il progetto sottoposto al finanziamento Pnrr, la nuova struttura sorgerà in un terreno adiacente alla zona scolastica di via di Murata, nei pressi della nuova rotatoria. Si tratta di una risposta concreta ai bisogni della popolazione in termine di politiche per la famiglia e per l’infanzia. Su questo fronte sono in arrivo soluzioni per potenziare il numero di posti disponibili nell’asilo di Terontola. Nello specifico, grazie al trasferimento dello sportello Dec adiacente, si libereranno nuovi locali e ci sarà ulteriore spazio per i bambini di questa frazione.

Il nuovo polo dell’infanzia di Camucia dovrà vedere l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo prossimo, il prossimo step sarà dunque la pubblicazione del bando di gara europeo per la selezione del costruttore. «Siamo soddisfatti per questo risultato concreto – dichiara il sindaco Meoni – il Pnrr deve essere impiegato per progetti utili alla collettività. Proprio nei prossimi giorni sono in partenza i lavori per il primo intervento con fondi del NextGenEu, ovvero lo stralcio del progetto Camucia 22 per piazza Sergardi. In questo caso possiamo annunciare che il primo cantiere finanziato con fondi Pnrr parte a Cortona».