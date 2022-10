Cortona, luci accese un’ora in meno e razionalizzazione riscaldamenti per combattere il caro-energia

Divisione dell’impianto di riscaldamento del Municipio, un’ora in meno di illuminazione pubblica e razionalizzazione dei consumi delle palestre. Sono queste le principali azioni per il risparmio energetico adottate dall’Amministrazione comunale che vanno ad aggiungersi alle indicazioni del decreto del Mite che impone la riduzione della temperatura di un grado. Come specificato nella norma adottata dal Ministero per la Transizione Ecologica lo scorso 6 ottobre, sono esentate dal piano di riduzione alcune strutture come quelle che ospitano Rsa e gli asili nido.

Per il risparmio del gas, il sindaco Luciano Meoni in accordo con l’indirizzo politico delle forze di maggioranza ha dato mandato all’Ufficio tecnico di effettuare la divisione dell’impianto di riscaldamento del palazzo comunale. In questo modo gli orari di accensione potranno essere distinti da un piano all’altro. La misura consentirà di riscaldare la centrale della Polizia municipale che osserva orari più estesi di apertura rispetto a quelli del resto degli uffici comunali, dove invece i riscaldamenti potranno essere spenti alla chiusura delle attività. Infine, il Comune ha richiesto di razionalizzare l’uso delle caldaie di riscaldamento nei vari impianti sportivi del territorio.

Sul fronte dell’illuminazione pubblica, è stata deciso di accendere i lampioni mezz’ora dopo rispetto l’orario dell’anno scorso e di spegnerli mezz’ora prima al mattino. «Abbiamo preferito questa soluzione, anziché quella di andare a spegnere a zone, in modo da adottare una strategia uniforme in tutto il territorio – dichiara il primo cittadino – con questa azione potremmo arrivare a risparmiare fino a 30mila euro all’anno».

Altre iniziative riguardano le attività natalizie, che saranno presentate ufficialmente nei prossimi giorni. Il Comune ha richiesto lo spegnimento delle luminarie alla mezzanotte e mezza, è stato inoltre deciso di non riproporre la pista del ghiaccio, ma di puntare su un altro tipo di grande attrazione a basso consumo di energia.

«Il piano di risparmio – spiega il sindaco Meoni – non finisce qui. In funzione dell’evoluzione termica della stagione e dell’andamento dei prezzi dell’energia saranno valutate ulteriori iniziative. Ringrazio tutta la giunta e la maggioranza per aver condiviso queste azioni che si aggiungono al piano per il risparmio energetico che abbiamo portato avanti negli ultimi anni con un investimento di 300mila euro per nuove caldaie e nuovi impianti di illuminazione».