Cortona, ecco il progetto per il ponte dell’eremo de «Le Celle»

Caccia al finanziamento regionale per il ripristino della strada che conduce all’eremo francescano de «Le Celle» a Cortona. Il suggestivo luogo di ritiro spirituale è uno dei posti più visitati dai turisti e dagli escursionisti che scelgono Cortona, da anni però la strada che lo collega alla Sp34 presenta un senso unico alternato all’altezza del ponte sul fosso «Le Balze».

Il danno risale ad alcuni anni fa, dopo il mancato finanziamento da parte del Ministero, adesso il Comune chiede alla Regione Toscana un contributo per procedere alla ripristino del piccolo ponte. Il progetto è stato finanziato dal Comune con circa 13mila euro, ma il costo a cui si chiede di far fronte è quello relativo ai lavori: 210mila euro secondo quanto previsto dal computo del Comune.

L’intervento fa parte del piano triennale di opere pubbliche approvato dal Comune di Cortona che presenterà questo progetto alla Regione Toscana, in particolare attraverso la misura per la concessione di contributi a favore dei territori montani.

Il bando del «Fondo regionale della montagna» prevede la possibilità di finanziare un’unica opera per comune con un importo massimo di 200mila euro, per una proporzione non superiore al 90% del costo totale. Lo schema per la richiesta di finanziamento è stato oggetto di una deliberazione di giunta: «Il collegamento con l’Eremo delle Celle è un’opera delicata e fondamentale per il territorio cortonese- dichiara il sindaco Luciano Meoni – per questo motivo abbiamo deciso di chiedere alla Regione Toscana le risorse necessarie, sfruttando le possibilità offerte da un bando strutturato appositamente per la montagna. La strada comunale in località Cappuccini presenta da anni ormai questo problema di viabilità che ha la necessità di essere superato».