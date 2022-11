Cortona, è aperto il bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Pubblicato il nuovo bando alloggi del Comune di Cortona, fino al 23 dicembre 2022 è possibile presentare domanda per un’abitazione di edilizia residenziale pubblica. Il modulo e il bando si trovano pubblicati nella sezione avvisi del sito comunale, all’indirizzo https://www.comunedicortona.it/avvisi?id=36593

La domanda per partecipare al bando può essere fatta on-line sul sito, oppure di persona prendendo un appuntamento all’ufficio dei servizi sociali telefonando ai numeri: 0575-606902 oppure 0575-604543.

Oltre ai consueti criteri, per la creazione delle graduatorie è stata prevista l’introduzione del parametro relativo alle «condizioni di storicità di presenza». In questo modo vengono assegnati ulteriori punti in funzione degli anni di residenza anagrafica o anni di prestazione di attività lavorativa nel comune di Cortona: 4 per almeno 20 anni, 3,5 per almeno 15 anni, 3 per 10 anni, 2 per almeno 5 anni, un punto per chi è residente da almeno tre anni. Non si può partecipare al bando se non si è residenti o se non si lavora nel comune da almeno 2 anni.

«Si tratta di ulteriori misure che premiano coloro che vivono da più tempo a Cortona – dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune, Valeria Di Berardino – in questo modo vogliamo evidenziare che l’attenzione nei confronti dell’emergenza abitativa deve andare in via prioritaria nei confronti di coloro che da più tempo risiedono o lavorano continuativamente nel territorio cortonese».