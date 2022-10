Cortona, domenica 9 ottobre sei filarmoniche danno vita al F-aRT provincia di Arezzo

F-aRT – Festiva Anbima Regione Toscana è una attività promossa dal Consiglio Regionale Anbima Toscana ed ha la finalità, dopo il periodo Covid, di aiutare nella ripartenza le filarmoniche valorizzando ogni anno un’area diversa di ogni provincia. L’intento è quello di riportare nelle piazze ed al centro dell’attenzione le bande e la musica, lasciando un segno tangibile di rinnovato entusiasmo sia nelle filarmoniche che nella popolazione.

Domenica 9 ottobre alle 16,30 le bande composte da oltre 150 musicisti sfileranno in centro a Cortona da piazza Garibaldi a piazza Signorelli. Saranno presenti le filarmoniche di Farneta, Foiano della Chiana, Pozzo della Chiana, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, e la Filarmonica Cortonese.

L’iniziativa si chiama «F-Art provincia di Arezzo» ed è patrocinata dal Comune di Cortona, dalla Regione Toscana e da Anbima Toscana. «Quest’anno per la nostra Provincia è la volta della Valdichiana – dichiara il Presidente Provinciale Anbima Arezzo Nicola Gargareschi – e per il Festival non poteva essere altro che Cortona la migliore cornice per la sua realizzazione».

«Siamo lieti che sia Cortona ad ospitare questo appuntamento – dichiara il presidente della Filarmonica Cortonese Fabrizio Torelli – sarà emozionante suonare insieme alle realtà bandistiche del nostro territorio».