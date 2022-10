Cortona, da lunedì è possibile rinnovare l’abbonamento per la stagione teatrale

Da questo lunedì 17 ottobre è possibile rinnovare l’abbonamento alla stagione del Teatro Signorelli. Gli abbonati della passata stagione hanno a disposizione due settimane di tempo per confermare la loro adesione. Fino al 4 novembre c’è la possibilità di rinnovare con diritto di prelazione scegliendo uno dei due turni di spettacoli. L’Amministrazione comunale, l’Accademia degli Arditi e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus hanno programmato 12 serate.

Il turno giallo comprende gli spettacoli con Lodo Guenzi in «Trappola per topi» di Agatha Christie il 24 novembre, il 13 dicembre la danza e le coreografie di Aurelie Mounier sulle note de «Le quattro stagioni» di Vivaldi, con Giacomo Bianchi al violino e al cembalo il maestro Lorenzo Feder, Il 17 gennaio è la volta di Massimo Ghini e Paolo Ruffini in «Quasi amici», il 15 febbraio arriva Stefano Accorsi con «Azul», il 3 marzo torna la musica con la Cor-Orchestra con lo «Stabat Mater» di Giovan Battista Pergolesi, infine Sergio Castellitto in «Zorro» il 30 marzo. Il giorno seguente Castellitto replicherà per il turno verde che si apre il primo dicembre con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in «Le verdi colline dell’Africa», il 19 dicembre il concerto di Natale dell’Orchestra regionale della Toscana diretta dal maestro Daniele Rustioni con Francesca Dego solista in un repertorio da Prokof’ev a Beethoven. Bis anche il 18 gennaio per Ghini e Ruffini in «Quasi amici», mentre il 2 febbraio saranno di scena Gioele Dix e Valentina Cardinali in «La corsa dietro il vento – Dino Buzzati o l’incanto del mondo» e ancora il 15 marzo sul palco salirà il Balletto di Siena in «That’s amore».