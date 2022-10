Cortona, da lunedì due settimane di lavori ad Ossaia. Cambia la circolazione

Da lunedì 10 fino a venerdì 21 ottobre la viabilità all’interno del centro abitato di Ossaia nel comune di Cortona subirà delle modifiche a causa dei lavori di e-distribuzione per la costruzione del nuovo elettrodotto interrato. Parte dei lavori è già stata eseguita regolando la circolazione con un senso unico alternato, ma quando il cantiere mobile raggiungerà la parte di strada più stretta, verrà necessariamente istituito un divieto di circolazione per tutti i veicoli, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con riapertura della strada dalle ore 18:00 alle ore 8:00 della mattina successiva e nel fine settimana. Il divieto di circolazione non interesserà i residenti che potranno comunque raggiungere le proprie abitazioni (compatibilmente con l’ubicazione e la progressione del cantiere mobile) e gli autobus in servizio pubblico di linea. Infatti, per permettere il passaggio delle due corse presenti dal lunedì al venerdì, rispettivamente delle ore 7:40 e alle ore 14:19, il divieto di circolazione inizierà alle ore 08:00 mentre per il passaggio successivo delle ore 14:19, è stato prescritto il ripristino della viabilità. La regolare circolazione verrà ripristinata, con la chiusura definitiva dello scavo, dalle ore 18:00 alle ore 08:00 di ogni giorno e nel fine settimana.

Le variazioni al servizio scolastico dei pulmini non riguarderanno il bus della mattina, in quanto passa prima delle 8:00; mentre per il passaggio del pomeriggio il pulmino potrà arrivare fino all’intersezione con la strada del “Castagno” dove è prevista già una fermata e, percorrendo detta strada tornerà sulla Strada Comunale dell’Ossaia per proseguire la corsa.