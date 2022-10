Cortona, a Barbara Esposito il premio «Don Sante Felici per la cultura». Sabato l’iniziativa a Farneta

A Barbara Esposito il premio «Don Sante Felici per la Cultura», sabato 29 ottobre il riconoscimento sarà assegnato alla neo laureata con una tesi su: «Il Museo fatto in casa di don Sante Felici – Materiale per un recupero».

Il 27 ottobre di venti anni fa ci lasciava don Sante Felici, l’ultimo abate di Farneta. Per ricordarlo, l’Associazione che egli fondò e che si rifà al suo nome (Associazione Amici del museo fatto in casa di don Sante Felici) questo sabato 29 ottobre organizza una giornata interamente a lui dedicata. Alle ore 11 verrà consegnato il 4° «Premio don Sante Felici per la Cultura» a Barbara Esposito che, all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha prodotto una tesi dedicata proprio alla creazione di Don Sante. La consegna sarà preceduta alle ore 9,30 dai saluti istituzionali e alle 10 dalla presentazione degli atti del convegno sulle abbazie medioevali tenutosi a Farneta il 4 dicembre 2021. Interverranno Guido Tigler e Paolo Tiezzi Maestri. Alle 15 si terrà la messa di suffragio in abbazia alla memoria di Don Sante.

«È importante ricordare la figura di Don Sante, il suo entusiasmo per la storia e l’archeologia deve essere una stimolo per le nuove generazioni – dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti – Anche con poche risorse si può riuscire a fare tanto». L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cortona.