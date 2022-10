CORSO BARMAN INCLUSIVO: INIZIATE LE LEZIONI

Dodici corsisti protagonisti dell’esperienza formativa di Andrea Manetti e Cescot-Confesercenti

Hanno preso il via, nel locale del Caffè Paradiso di Via Poggilupi 958/C a Terranuova Bracciolini, le lezioni del corso di formazione “Barman inclusivo” riservato alle persone con disabilità, organizzato dall’agenzia Formativa Cescot Arezzo di Confesercenti in collaborazione con Illycaffè e la Tenuta Sette Ponti. Sono dodici i corsisti, dieci ragazzi e due ragazze, che seguiranno le lezioni per acquisire le competenze utili ad imparare l’arte del barman.

“Un progetto ambizioso” dice Andrea Manetti titolare del Caffè Paradiso di Terranuova Bracciolini “che ha già raggiunto la seconda edizione e che ha riscosso interesse e partecipazione. Sono infatti dodici gli iscritti che hanno già dimostrato, durante la prima lezione, le loro abilità e la loro energia. Ad insegnargli i trucchi del mestiere, ci sarà Gregor, un docente disabile. È la prima esperienza di un disabile che insegna a disabili”.

Le lezioni proseguiranno di settimana in settimana. Ogni martedì, fino al raggiungimento delle 18 ore di lezioni, previste, i corsisti vivranno un’esperienza utile anche a socializzare e a conquistare maggior autonomia. Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza che metterà in evidenza i contenuti appresi.