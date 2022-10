Confesercenti: corso di formazione gratuito “Multimedia marketing”

CORSO MULTIMEDIA MARKETING: LE ISCRIZIONI FINO AL 20 OTTOBRE

Crociani (Cescot-Confesercenti): “Interessante opportunità formativa gratuita, utile a proporsi nel mondo del lavoro”.

Il 20 ottobre scade il termine per presentare domanda d’iscrizione al corso di formazione gratuito “Multimedia marketing. promuovere l’azienda con le nuove tecnologie digitali”.

“Un percorso formativo professionalizzante per ottenere la certificazione di competenza di Regione Toscana” spiega la direttrice dell’agenzia Formativa Cescot Confesercenti Chiara Crociani. “Una interessante opportunità formativa” aggiunge Crociani “riservata a cittadini maggiorenni disoccupati, inoccupati o inattivi. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse POR FSE 2014/2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani”.

I corsisti acquisiranno le competenze utili per proporsi alle imprese di settore. Il corso prevede la partecipazione di dieci corsisti. Sono ben 256 le ore di corso di cui 80 ore di stage da svolgere presso un’impresa di settore. Le lezioni saranno settimanali dal lunedì al venerdì.