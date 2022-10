CONFESERCENTI: CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI NORINA VIERI

E’ con profondo dolore che abbiamo appreso stamani della scomparsa di Norna Vieri.

Storica dirigente dell’associazione aretina, ha ricoperto per tanti anni importanti incarichi anche a livello nazionale, tra i quali a lungo è stata presidente nazionale della Fismed Confesercenti, Federazione italiana strumenti musicali e dischi.

La direttrice Valeria Alvisi e il Presidente Mario Landini la ricordano con affetto, come una persona battagliera, sempre vicina all’associazione e con un profondo affetto per la sua città.

Landini e Alvisi:”La Confesercenti perde oggi un grande personaggio e ci vogliamo stringere con affetto alla sua famiglia in questo momento così doloroso”.