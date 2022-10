By

Concorso fotografico “Il Valdarno, il vetro artistico, la sua fabbrica”, ecco i vincitori

Primo posto per lo scatto di Sofia Bandini. I premi saranno consegnati domani, sabato 8 ottobre alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista quando sarà inaugurata la mostra fotografica che resterà aperta fino a domenica 23 ottobre.

Si è concluso il concorso fotografico “Il Valdarno, il vetro artistico, la sua fabbrica”, organizzato dall’ AVV-Associazione Vetrai Valdarnesi e Amici del Vetro con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, nell’ambito delle iniziative per i 70 anni di IVV.

Il tema del concorso è stato articolato in un’unica sezione nella quale i concorrenti, attraverso scatti fotografici attinenti al tema, dovevano evidenziare i luoghi sia della produzione che dell’esposizione e dell’utilizzo del vetro artistico prodotto dall’Industria Vetraria Valdarnese.

Le 30 foto in concorso sono state sottoposte, in modo anonimo, al vaglio della commissione esaminatrice, presieduta dal fotografo Nedo Baglioni, che ha provveduto alla scelta degli scatti ritenuti più aderenti al tema trattato.

Dopo un’attenta disamina, sono stati scelti i 5 scatti più meritevoli, decretando la vittoria di Sofia Bandini con la foto BANSOF_01. Al secondo posto Sara Papi con la foto PAPSAR_1. In terza posizione Mario Ristori con la foto RISMAR_1 e al 4° posto in ex equo Francesca Becattini con la foto BECFRA_1 e Paolo Melani con la foto MELPAO_2.

Tutte le foto in concorso saranno esposte nella Pieve di San Giovanni, da sabato 8 ottobre a domenica 23 ottobre. Nell’occasione dell’inaugurazione della mostra alle ore 17,30 di domani, sabato 8, sarà effettuata la premiazione con la consegna ai vincitori dei premi messi in palio da IVV. A tutti gli altri verrà comunque rilasciato un prodotto dell’azienda, in ricordo della loro partecipazione al concorso.

“Un grazie di cuore – hanno detto gli organizzatori – a tutti coloro che si sono messi in gioco proponendo i loro bellissimi scatti e un grazie a quanti vorranno visitare l’esposizione”.