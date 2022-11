Comune di Castel Focognano: misure per il risparmio energetico.

L’Amministrazione Comunale di Castel Focognano ha elaborato un piano volto a contenere al massimo i consumi causati dal forte aumento dell’energia per evitare tagli ai servizi. È questo il senso di quanto deciso nei giorni scorsi dalla giunta Ricci, che delinea indirizzi, se non veri e propri provvedimenti, per abbassare il consumo dell’energia elettrica nelle strutture pubbliche del Comune di Castel Focognano a partire dalla riduzione notturna della pubblica illuminazione, in parte già in atto dallo scorso mese di marzo. Le deroghe saranno possibili solo per motivati impedimenti tecnici e collegati alla sicurezza.

Come già scelto da altre amministrazioni, non verranno istallate le luminarie nel periodo natalizio; tuttavia, queste potranno essere collocate autonomamente dalle attività commerciali anche su spazi pubblici, ma esclusivamente a proprio carico.

Una pesante stretta, a livello comportamentale, anche per gli uffici comunali dove sarà vietato l’utilizzo di stufe elettriche di qualsivoglia tipo, limitato l’uso di tutti gli impianti di illuminazione interna e spegnimento dei dispositivi elettronici nei singoli uffici al termine del Il lavoro. Dal 5 novembre, inoltre, gli uffici resteranno chiusi nella mattinata del sabato, con il recupero in smart working durante la settimana, limiti anche per la palestra, dove non si potrà prolungare l’accensione degli impianti oltre l’orario di utilizzo, nemmeno per garantire l’acqua calda.