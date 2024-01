Close To Home: giovani protagonisti nella valorizzazione del Valdarno Aretino

Bucine (AR) – Oggi è stato dato il via al progetto “Close To Home”, un’iniziativa che coinvolgerà oltre 40 ragazzi delle scuole superiori del Valdarno Aretino nella progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione dedicata al territorio. L’iniziativa, che si protrarrà fino alla fine di marzo, mira a fare dei giovani aretini protagonisti attivi nella promozione e comunicazione del loro territorio.

Il progetto coinvolgerà 17 diplomandi in Grafica e Comunicazione dell’Istituto Superiore B. Varchi di Montevarchi, insieme a 26 studenti selezionati tra le classi prime e seconde dell’I.S.I.S. di San Giovanni Valdarno e le classi quarte del Liceo “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno. Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki, agenzia di comunicazione membro della rete DEDE Destination Design, guiderà i ragazzi attraverso un percorso didattico che approfondirà la conoscenza del territorio, delle sue attrattive turistiche e delle dinamiche di comunicazione.

Il progetto, organizzato in gruppi di lavoro replicanti la struttura di un’agenzia di comunicazione, coinvolgerà gli studenti in tutte le fasi della creazione di una campagna di comunicazione: dalla definizione delle strategie di comunicazione all’elaborazione dell’immagine grafica, dalla creazione dei contenuti testuali e visivi alla pianificazione della distribuzione attraverso canali digitali. Gli studenti saranno costantemente coordinati dai professionisti del settore, e l’intero processo culminerà con una conferenza stampa di lancio prevista per il mese di aprile.

L’obiettivo della campagna sarà sensibilizzare cittadini e operatori turistici sulla bellezza del territorio e sull’importanza dell’Ambito Turistico del Valdarno come strumento di promozione e comunicazione. Il Sindaco di Bucine, Nicola Benini, sottolinea l’importanza di coinvolgere i giovani nella promozione del Valdarno Aretino e di fornire loro gli strumenti necessari per diventare ambasciatori del territorio nelle loro reti familiari, amicali e sociali.

Federico Alberto di Studiowiki definisce “Close To Home” come un progetto ambizioso e visionario, che mette le giovani generazioni al centro della promozione turistica e della comunicazione territoriale. Sottolinea anche che oltre a garantire la qualità della campagna finale, il progetto offre ai ragazzi un’importante opportunità di conoscenza e orientamento professionale per il loro futuro. “Close To Home” si presenta, quindi, come un’iniziativa che non solo promuove il territorio ma contribuisce anche alla formazione e allo sviluppo delle competenze dei giovani.