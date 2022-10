Cineforum Aurora presenta

La solitudine del satiro

Ennio Flaiano sceneggiatore

Circolo Aurora di piazza Sant’Agostino (Arezzo)

Da lunedì 31 ottobre a lunedì 28 novembre 2022 – Ore 21,30

Una rassegna a cura di Francesco Maria Rossi e Luca Innocenti

Cineforum Aurora propone cinque film per ricordare Ennio Flaiano (1910-1972) nel cinquantesimo anniversario della morte. Egli fu sceneggiatore, scrittore, giornalista, umorista e creatore di aforismi, critico cinematografico e drammaturgo. Famoso per i suoi articoli di costume ed elzeviri, Flaiano scrisse per Il Mondo, Oggi e il Corriere della Sera. Noi vogliamo celebrarlo soprattutto come straordinario sceneggiatore di film (memorabile la collaborazione con Federico Fellini), proiettandone alcuni dei meno noti, ma non per questo meno interessanti.

Lunedì 31 ottobre – Ore 21,30

Fuga in Francia (1948) di Mario Soldati

Dopo la Liberazione, l’ex gerarca fascista Riccardo Torre tenta di fuggire in Francia accompagnato dal figlioletto Fabrizio. La sua storia si intreccia con quella di tre operai che cercano di emigrare clandestinamente… Con Fuga in Francia (1948), il regista Mario Soldati e lo sceneggiatore Ennio Flaiano realizzano un coraggioso ed insolito thriller politico legato alla stretta attualità del tempo. Un’opera fra Neorealismo ed Espressionismo filmico alla Orson Welles, con inquadrature contrastate ed un montaggio carico di pathos. Un film assolutamente da riscoprire.

Lunedì 7 novembre

La ballata del boia (1964) di Luis Berlanga

Lunedì 14 novembre

I protagonisti (1968) di Marcello Fondato

Lunedì 21 novembre

La cagna (1972) di Marco Ferreri

Lunedì 28 novembre

Tempo di uccidere (1989) di Giuliano Montaldo