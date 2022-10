By

Celebrato, ieri, a Castiglion Fiorentino il 208° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La giornata di festa è stata anche l’occasione per formalizzare il gemellaggio tra le sez. A.N.C. di Castiglion Fiorentino e Cortona.

All’indomani delle elezioni che hanno visto la riconferma dei presidenti Aldo Bennati, per la sezione di Castiglion Fiorentino dell’Associazione Nazionale Carabinieri, e Sergio Biagini, per la sezione di Cortona dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ieri i soci e i simpatizzanti delle due sezioni hanno festeggiato il 208° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La giornata di festa è stata anche l’occasione per formalizzare il gemellaggio tra le sezione A.N.C. di Castiglion Fiorentino e Cortona.

Alla conviviale erano presenti, tra gli altri, il Segretario Nazionale dell’ A.N.C. Gen. B. Maurizio Ratti e il Comandante della Compagnia CC di Cortona Cap. Antonio De Santis oltre alle autorità civili e militari di Castiglion Fiorentino. Continua e si rafforza, quindi, il legame tra le due sezioni sotto lo spirito di collaborazione anche con le autorità cittadine a favore della popolazione locale. “La grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri è stata celebrata ieri dall’Associazione Nazione Carabinieri – Castiglion Fiorentino assieme ai militari in servizio e ai cugini della Sezione di Cortona. Un vero ‘esercito di uomini’ che ha servito la nostra comunità e nonostante, molti di loro, siano andati in pensione ancora oggi si mettono a disposizione in favore degli altri” commenta il sindaco Mario Agnelli presente all’incontro.