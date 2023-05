Ceccarelli, servizi Av non solo a Firenze. Confermare la fermata nella stazione di Chiusi

“L’ormai prossima partenza dei lavori per lo scavo del tunnel per la realizzazione del sotto-attraversamento di Firenze e la stazione Foster per i treni Av è una buona notizia, ma ora è più che mai necessario che la presenza dei servizi Av lungo la direttissima tra Firenze e Roma sia rafforzata e non certo ridimensionata”. Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli commenta le notizie date ieri dal Presidente Giani, in relazione all’ormai prossimo avvio dei lavori di scavo. “ Durante il mio percorso di assessore – prosegue Ceccarelli – mi sono battuto con impegno per riportare i servizi Av nella stazione di Arezzo e, vincendo molte resistenze, anche grazie al supporto del territorio, nella stazione di Chiusi. Questi servizi devo essere garantiti e se possibile migliorati e aumentati, perchè la Toscana è una meta di interesse nazionale e non si può pensare di concentrare solo su Firenze l’hub dell’alta velocità. Mentre attendiamo che si riprenda il percorso per definire la fattibilità del progetto per una stazione Medioetruria, non è accettabile – come ha già avuto modo di dichiarare la collega Rosignoli con l’interrogazione presentata nei giorni scorsi – che si pensi a sopprimere il servizio nella stazione di Chiusi, che nel 2019 ci eravamo conquistati con grande impegno, insieme ai comuni e alle associazioni di categoria. Credo che sia stato abbondantemente dimostrato come la Stazione di Chiusi – Chianciano Terme rappresenti una infrastruttura di grande rilievo e potenzialità a servizio di un territorio di grandissima rilevanza sotto il profilo turistico. Sarebbe inaccettabile dover addirittura pagare dei servizi essenziali in una regione che tanto ha dato e sarà chiamata a dare al servizio di alta velocità sulla dorsale appenninica”.