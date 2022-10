Castiglion Fiorentino: un solo giorno alla settimana per la consegna del kit della raccolta differenziata

Da domani l’altro il kit della raccolta differenziata viene consegnato una volta alla settimana ogni mercoledì.

Un solo giorno alla settimana per la consegna del kit della raccolta differenziata. Al fine di garantire la disponibilità dei sacchetti per la consegna ai cittadini, a decorrere da questo mercoledì 12 ottobre, i kit per la raccolta differenziata verranno consegnati nel giorno sopra menzionato con gli orari di apertura dell’isola ecologica ovvero 9,30-12,30 e 15-18. Intanto arrivano i primi dati della raccolta differenziata a Castiglion Fiorentino. Nei primi sei mesi dell’anno la media si assesta al 67,71 % con alcuni mesi dove la percentuale ha toccato anche il 70 come nel mese di febbraio al 70,04 e nel mese di marco il 72,39 %. “A quasi ad un anno dall’estensione del porta a porta abbiamo dei dati confortanti sulla raccolta differenziata. Superare il 65% rende il comune di Castiglion Fiorentino uno dei comuni più virtuosi della vallata. Un dato importante da non sottovalutare anche per le difficoltà intercorse durante l’assestamento del servizio anche nelle zone più periferiche del territorio. Il nostro obiettivo è arrivare entro la data stabilita dall’Unione Europa, 2035, sopra le aspettative dettate dall’agenda. Un doveroso ringraziamento va ai cittadini castiglionesi che ci hanno aiutato a raggiungere importanti obiettivi della raccolta differenziata” conclude l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani.

Orari di apertura Isola Ecologica