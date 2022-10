Alle ore 13:14 i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono stati attivati per uno scontro frontale avvenuto tra 2 auto a Castiglion Fiorentino in via Sant’Antonino. Sono intervenuti ambulanza infermierizzata di Castiglion fiorentino, BLSD di Foiano della Chiana, i Carabinieri di Castiglion Fiorentino e Vigili del fuoco. Coinvolti un uomo di 70, anni una donna di 26 anni, un uomo di 29 anni, e due minori. Tutti i pazienti sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso di Arezzo.