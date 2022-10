Arriva novembre, arriva Novemberfest!

Sabato 5 al via la 14esima della rassegna che omaggia il celebre Oktoberfest

Nello stand di Montecchio stinco nel forno a legna, piatti tipici bavaresi e una vasta gamma di birre

CASTIGLION FIORENTINO – Novembre fa rima con Novemberfest. La rassegna enogastronomica di Porta Romana, che inaugura sabato prossimo la 14esima edizione nella tensostruttura attrezzata e riscaldata di Montecchio Vesponi, si è ritagliata ormai un posto da assoluta protagonista nel calendario autunnale di eventi grazie al suo proverbiale stinco cotto nel forno a legna e alla vasta gamma di birre bavaresi e internazionali; ma grazie soprattutto al suo clima vagamente goliardico che omaggia la cultura bavarese tipica dell’Oktoberfest. Quest’anno vengono riproposte le storiche etichette che hanno fatto crescere la manifestazione: la Privat e la Weizen doppelbock della Riegele, oppure la Gasoline Strong Lager, saranno fra le scelte più spillate al bancone.

Per quanto concerne il ristorante, invece, la cucina è pronta con piatti caratteristici tedeschi e tirolesi, dagli spatzle ai canederli, dal gulasch ai classicissimi hamburger e wurstel – ma non mancheranno proposte per vegetariani. Lo stand gastronomico è in funzione tutte le sere a cena nei giorni 5 e 6 e dal 10 al 13 novembre; nelle date di giovedì e sabato è obbligatoria la prenotazione (info e prenotazioni: 340 0080234), mentre invece è attivo sempre il baby parking con giochi e animazione per i più piccoli.

Affilati boccali, forchette e coltelli, dopo un’edizione senza intrattenimento in ossequio alle normative anti-Covid in vigore nell’inverno 2021, Novemberfest riapre i battenti anche per gli eventi musicali. Si parte col botto sabato con la Smile Gang; domenica Serata Latina a cura di Salsa Academy; giovedì 10 cena spettacolo diretta dallo staff di Fuori Menù (Mr Leo & Fabio Donati), un brand conosciutissimo nella movida aretina; l’11 il djset di Masai per una serata anni 90; sabato 12 invece ecco l’Half Hour Party con il djset di Cranium. Novemberfest gode della collaborazione della Polisportiva Montecchio Vesponi e del patrocinio di Comune, Proloco ed Ente Palio di Castiglion Fiorentino.