Castiglion Fiorentino: lavori pubblici, aperto il cantiere per il ripristino del muretto di via del Tribunale.

Lavori pubblici: aperto il cantiere per il ripristino del muretto di via del Tribunale.

Manutenzione su Caprile e Ristonchia

Ottenuto il parere favorevole della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Arezzo, ieri sono iniziati i lavori di ripristino del muretto in via del Tribunale che nei mesi scorsi era stato oggetto di un crollo. L’intervento consisterà nella ricostruzione attraverso il riuso delle pietre esistenti e nell’adeguamento del parapetto la cui altezza subirà una modifica, adeguandolo, così, alle normative attuali in materia di sicurezza. L’intervento avrà un costo di circa 20 mila euro e si prevede la conclusione dei lavori per la metà del mese di novembre.

A seguito dei lavori si potranno verificare momentanei disagi alla circolazione per l’accesso a via del Cassero e vicolo delle Carbonaie. In questi giorni si è concluso, poi, il cantiere di Caprile, in Val di Chio, dove sono stati eseguiti dei lavori di regimazione delle acque nella relativa strada comunale, mentre sono ancora in corso di conclusione i lavori presso la zona di Ristonchia operati in economia dal personale dell’ufficio Manutenzione. “Continua nel periodo autunnale l’attenzione dell’ufficio Manutenzione al territorio e in particolare a mitigare i rischi idrogeologici con interventi mirati su strade di competenza comunale. Si raccomanda, d’altro canto, ai proprietari di provvedere alla manutenzione dei fossetti di scolo dei loro terreni e delle scarpate sovrastanti le strade che risultano di competenza dei privati al fine di ridurre eventuali rischi di regimazione delle acque” dichiara il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Devis Milighetti.