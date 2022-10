Castiglion Fiorentino, consiglio comunale per parlare di energia rinnovabile

Consiglio comunale a Castiglion Fiorentino: 1 solo punto all’Ordine del Giorno.

Convocato il parlamentino castiglionese per discutere un solo punto all’Ordine del Giorno. Si tratta dell’atto d’indirizzo “per la promozione e il sostegno per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per configurazioni di autoconsumo collettivo e in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. L’assise si riunirà giovedì 27 ottobre alle ore 15.45.