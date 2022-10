Castiglion Fiorentino: arriva Ornella Muti in teatro

TEATRO COMUNALE MARIO SPINA

DOPO IL SOLD OUT PER IL CONCERTO DI EDOARDO BENNATO, LA DIREZIONE DEL TEATRO ANNUNCIA UN EVENTO STRAORDINARIO

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE ARRIVA A CASTIGLION FIORENTINO,

ORNELLA MUTI, PROTAGONISTA DELLA PIÈCE

“IL PITTORE DI CADAVERI”

APERTE, SOLO PER GLI ABBONATI, LE PREVENDITE PER LO SPETTACOLO

BIGLIETTI SINGOLI DISPONIBILI DA MARTEDÌ 8 NOVEMBRE

È già sold out per il concerto di Edoardo Bennato, atteso al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino mercoledì 26 ottobre, mentre la direzione artistica del teatro – Lucia Franchi e Luca Ricci di CapoTrave/Kilowatt – annuncia un evento speciale, fuori abbonamento: giovedì 1 dicembre andrà in scena la pièce “Il pittore di cadaveri” di Mark Borkowsky, che vede protagonista una straordinaria attrice italiana, Ornella Muti, diretta per l’occasione dal regista napoletano Enrico Maria Lamanna.

Agli abbonati alla stagione è riservata la possibilità speciale di acquistare fin da ora il biglietto per questo spettacolo a un prezzo speciale, mantenendo il proprio posto nella pianta del teatro (Platea e primo ordine a 15€ invece di 20€, II ordine a 11€ invece di 16€, III ordine a 7€ invece di 12€). Un’opportunità valida per tutti gli abbonati: sia per coloro che hanno l’abbonamento a 8 spettacoli, che include anche il concerto di Bennato, sia per coloro che compreranno in questi giorni l’abbonamento a 7 spettacoli. I biglietti singoli per “Il pittore di cadaveri”, con Ornella Muti, saranno in vendita a partire da martedì 8 novembre. Info e prevendite, 0575 733063, michele.rossi@kilowattfestival.it .

Lo spettacolo che, oltre alla Muti, vede sul palco gli interpreti Fabrizio Nevola, Roberto Negri, Francesco Sechi, Barbara Marzoli, Cecilia Guzzardi e Roberto Fazioli, è una storia poetica di riscatto personale, che ha come protagonisti l’artista Edward Vitavich e Teresa, di cui il pittore dovrà fare il ritratto.

Gli altri titoli nella stagione del Mario Spina, che è possibile acquistare con il conveniente abbonamento a 7 spettacoli (posto in platea e I ordine a € 110, in II ordine € 85, in III ordine € 60), sono: domenica 6 novembre alle 17, B.L.U.E. – il musical completamente improvvisato della compagnia I Bugiardini; giovedì 15 dicembre alle 20:45, Don Chisciotte – tragicommedia dell’arte, diretto e interpretato da Michele Mori e Marco Zoppello, una produzione Stivalaccio Teatro e Teatro Stabile del Veneto; giovedì 19 gennaio alle 20:45, Danzando con il mostro, con tre fuoriclasse del teatro di ricerca italiano, Serena Balivo, Mariano Dammacco, Roberto Latini; giovedì 16 febbraio, Kohlhaas, di e con l’attore, autore e regista Marco Baliani, figura centrale nel teatro di narrazione nazionale; giovedì 2 marzo, I due Papi, con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo per la regia di Giancarlo Nicoletti; giovedì 23 marzo alle 20:45, Leviatano, uno spettacolo dalle tinte rock scritto da Riccardo Tabilio, vincitore del prestigioso concorso drammaturgico NdN – edizione 20/21, e realizzato da Compagnia Carmentalia e da La confraternita del chianti. Ultimo appuntamento della stagione, giovedì 27 aprile alle 20:45, con Straight (Etero), una commedia tagliente adattata dal celebre sceneggiatore D.C. Moore, con Giovanni Anzaldo, Daniele Marmi, Giulia Rupi, Eleonora Angioletti, diretti da Silvio Peroni.

INFO E BIGLIETTERIA

Teatro Comunale Mario Spina

Via Trieste 6/7, Castiglion Fiorentino

Per info: 339 4074895 (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18)

www.liveticket.it/teatromariospina

ORARIO SPETTACOLI 20:45

a eccezione dello spettacolo del 6 novembre, ore 17:00.

Biglietto acquistabile online su Liveticket o alla ProLoco di Castiglion Fiorentino (dalle 10:00 alle 12:00, venerdì, sabato, domenica e la mattina del giorno di spettacolo)

Abbonamento 7 spettacoli

Platea e I ordine……………….€ 110,00

II ordine………………………….€ 85,00

III ordine…………………………. € 60,00