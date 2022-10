Fake news

“L’Azienda Asl Toscana sud est informa che sta girando nelle chat un audiomessaggio relativo a bambini ricoverati in rianimazione e pediatria ad Arezzo per il batterio Listeria -presente in alcuni cibi che in questi giorni stanno ritirando dal mercato-. L’Azienda Asl Toscana sud est comunica che queste informazioni sono assolutamente false e che al momento non ci sono ricoverati.