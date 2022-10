Caro-energia e appalti, mercoledì 26 ottobre presidio Legacoop Toscana davanti alla Prefettura di Firenze

Caro-energia e appalti, mercoledì 26 ottobre (ore 16-19)

presidio Legacoop Toscana davanti alla Prefettura di Firenze



Mercoledì 26 ottobre le cooperative aderenti a Legacoop Toscana saranno in presidio a Firenze davanti alla Prefettura (ore 16-19), in via Cavour, 1.

Il sit in è organizzato da Legacoop Toscana per chiedere ristori per gli aumenti dei costi energetici, gare d’appalto con basi d’asta dignitose, provvedimenti per la revisione dei prezzi dei servizi in appalto in essere.

Insieme ai presidenti, soci e lavoratori delle cooperative aderenti, saranno presenti il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini, il presidente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti, il direttore nazionale di Legacoop Produzione e Servizi Andrea La Guardia e i responsabili dei Dipartimenti di Legacoop Toscana.