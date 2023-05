“Capitani coraggiosi – La vita è adesso”: un musical inedito con i brani di Baglioni e Morandi

Venerdì 5 maggio alle 21,15 l’Associazione culturale sangiovannese Paro Paro debutta con il nuovo spettacolo musicale cantato e ballato dal vivo al teatro Masaccio

“Capitani coraggiosi – La vita è adesso”: due frasi che descrivono lo spirito dell’associazione Paro Paro e che corrispondono ai nomi di due dei brani più famosi di Gianni Morandi e Claudio Baglioni danno il titolo al nuovo spettacolo musicale scritto e diretto da Massi Fruchi, che debutterà venerdì 5 maggio al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno alle 21,15.

L’evento, che vede il ritorno in scena del gruppo “Lovah” (che nel 2022 rappresentò il musical “What is Lovah – L’amore oggi” in collaborazione con Danza sangiovannese), è cantato e ballato interamente dal vivo, stavolta dal solo cast di soci composto da Massi Fruchi, Jessica Citroni, Desiree Falleroni, Annalisa Cuccoli, Marta Solazzo e Alberto Neri e vede la partecipazione di Francesco Marini in una veste particolare, che fa da fil rouge alla storia narrata attraverso le famosissime canzoni di due dei più grandi artisti italiani di sempre.

Le coreografie sono state curate da Jessica Citroni, che ha un passato come ballerina in varie realtà valdarnesi, e lo spettacolo nasce da un’idea di Anima Vera, storica agenzia toscana di animazione.

“Come molti cantanti e attori più famosi di me -racconta il direttore artistico Massi Fruchi- ho fatto la mia gavetta professionale nei villaggi turistici grazie ad Anima Vera, la quale nel 2017 mi fece conoscere uno spettacolo musicale emotivamente molto forte, che mi conquistò e che sbalordì il pubblico di quella mia estate. Ho sempre avuto un piccolo grande sogno: rielaborare a modo mio quell’idea ed adeguarla alla nostra associazione e al nostro territorio, per riportarla in scena con un tasso tecnico/artistico ancor più elevato, legando i momenti musicali tra loro come in un musical vero e proprio per poter lanciare messaggi forti a chi verrà a vederci. Il 5 maggio, finalmente e come spesso accade in Paro Paro… il sogno va in scena!”.

La vicenda è ambientata 50 anni nel futuro, nel 2073, e si svolge proprio al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, dove un Francesco Marini ormai divenuto anziano ricorda i bei tempi della sua giovinezza e rivive tanti ricordi avuti insieme ai suoi amici di un tempo: i valori, la speranza e l’amore sono solo alcuni dei temi che vengono trattati da uno spettacolo divertente e coinvolgente e a tratti toccante, che promette di far ridere e cantare, ma anche riflettere, sul passato, il presente ed il futuro. Uno spettacolo per tutta la famiglia che ricorda come, per poter guidare la propria nave nonostante i tempi che corrono, si debba essere dei “Capitani coraggiosi”, e che il senso della vita è che “La vita è adesso”.

Il biglietto intero ha un costo di 12 euro, mentre il ridotto per soci Paro Paro e bambini under 10 è di 10 euro. È possibile usufruire della prevendita, senza costi aggiuntivi, chiamando il numero 3920383283.