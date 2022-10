Campionato toscano motocross a Miravalle: Panchetti, Cipriani e Caselli su tutti

Premiazione speciale per tutte le ragazze in gara, sempre di più e più decise

Neanche le piogge torrenziali di venerdì 30 settembre hanno fermato il Moto Club Brilli Peri. Una giornata intera di lavoro in pista, con le macchine per il movimento terra, per eliminare il fango e ristabilire le condizioni di sicurezza, e domenica il Miravalle ha potuto ospitare la settima prova del campionato toscano di motocross.

Ne è scaturita una serie di gare spettacolari e combattute che hanno riservato non poche soddisfazioni ai piloti di casa.

Ma ad attribuire un significato particolare alla giornata è stata l’attenzione che il Brilli Peri e il Comitato toscano Federmoto hanno riservato ad una componente ormai molto importante del motocross, quella femminile.

E così è stata allestita una premiazione speciale in cui sono state accomunate tutte le ragazze in gara, senza posizioni di classifica ma come riconoscimento per il ruolo sempre più significativo che le donne ricoprono nelle ruote artigliate.

A rendere, infine, ancora più significativa la circostanza, la presenza di una giovane donna, Floriana Parrini, valdarnese d’origine, ex-pilota, che, in mezzo a tanti colleghi maschi, ha il titolo di Tecnico di 1° livello della Federmoto, una qualifica che si ottiene solo a costo di grande impegno ed applicazione.

Sul podio sono salite Carlotta Panchetti, Alice Dello Sbarba, Giovanna Corrado, Elena Rossi, Angel Pratesi e Noemi Anichini.

Per quanto riguarda le competizioni, i vincitori assoluti sono risultati Duccio Panchetti, cat. 65 Debuttanti; Federico Sartini, cat. 65 Cadetti; Lapo Aglietti, cat. 85 Junior; Niccolò Mannini, cat. 85 Senior; Lorenzo Cucini, Fast MX1; Iacopo Fabbri, Fast MX2; “Salvinik”, Junior 125; Andrea Cipriani, Senior 125; Pierluigi Bandini, Veteran MX1; Stefano Caselli, Veteran MX2; Tommaso Maestrini, Challenge MX1, e Marco Giannini, Challenge MX2.

Come accennato, numerose sono le prestazioni di rilievo fornite dai piloti del Brilli Peri, a cominciare da quella del giovanissimo Duccio Panchetti che continua ad essere dominatore assoluto del campionato della 65 Cadetti.

Sul terzo gradino podio della 65 Cadetti, premiato da Lorenzo Allegrucci, Assessore allo Sport del Comune di Montevarchi, è salito invece Kristian Consegni, le cui prestazioni sono sempre più convincenti: sicuramente sul suo risultato avrà positivamente influito la recente convocazione per il Trofeo delle Regioni del 16 ottobre.

Un’ideale medaglia di bronzo si è messo al collo anche Gabriele Napolitano in una 85 Senior che lo vede risalire costantemente posizioni; anche per lui è pronta la casacca della Toscana da indossare nell’imminente confronto a squadre.

Due grandi soddisfazioni, sempre marcate-Brilli Peri, sono venute infine dalla classe 125 Senior e dalla Veteran MX2. Nella prima categoria è tornato al successo Andrea Cipriani, campione toscano 2021 della ottavo di litro ma poi fermato da un infortunio che ne ha condizionata praticamente l’intera stagione: questa vittoria sa di riscatto ma anche di ritrovato stato di forma. Nella Veteran MX2 si è invece imposto Stefano Caselli (brillantemente terzo nelle qualificazioni e 2° assoluto in gara 2, davanti a tante moto di cilindrata superiore) che ora viaggia verso il titolo regionale degli Over 40.

La stagione del Brilli Peri non è finita comunque con il Campionato toscano motocross del 2 ottobre ma prevede un nuovo appuntamento, il 16 ottobre, con il Trofeo Centro Sud di trial.