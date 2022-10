Calcio, Arezzo-Livorno, le info sulla prevendita

Arezzo-Livorno, le info sulla prevendita

La Società Sportiva Arezzo in occasione della partita casalinga contro il Livorno, in programma domenica 6 novembre alle ore 14:30, invita i propri sostenitori ad acquistare in prevendita il tagliando di ingresso allo stadio Comunale al fine di evitare code al botteghino e ai cancelli di ingresso, senza contare che l’acquisto del tagliando in prevendita – anche online su Ticketone – comporta un importo inferiore rispetto all’acquisto presso la biglietteria di viale Gramsci il giorno della partita, che aprirà i battenti alle 12:00.

PREVENDITA

La prevendita dei biglietti per la singola partita partirà nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 ottobre con le seguenti modalità:

Point New Energy Gas e Luce, via Madonna del Prato 112 – Arezzo

– lunedì dalle 16:00 alle 19:00

– dal mercoledì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

– il sabato dalle 10:00 alle 13:00

Hotel Gema, loc. Rigutino Est 183

– dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri

– dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 (chiuso il mercoledì)

– domenica dalle 8:30 alle 12:30

Vieri Dischi, Corso Italia 89 – Arezzo

– dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30

Tabaccheria Francini, località Ponte a Chiani (Arezzo)

– chiuso la domenica

La prevendita dei biglietti è attiva online sul sito Sport.Ticketone.it

Questi i prezzi dei biglietti:

· TRIBUNA CENTRALISSIMA: 30,00 euro [6-14 anni 3,50 euro]

· TRIBUNA CENTRALE: 25,00 euro + diritti di prevendita [6-14 anni 3,50euro]

· TRIBUNA LATERALE: 16,00 euro + diritti di prevendita [OVER65/DONNE 10,00 euro – 6-14 anni 3,50 euro]

· CURVA SUD: 10,00 euro (6-14 anni 2,00 euro)

· CURVA NORD [ospiti]: 10,00 euro

L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie. I residenti in provincia di Livorno potranno acquistare solo biglietti per il settore ospiti entro le ore 19:00 di sabato 5 novembre.

BOTTEGHINO

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci e sarà attiva 2 ore e mezzo prima dell’inizio della partita.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

· TRIBUNA CENTRALISSIMA – 32,00 euro [6-14 anni 5,00 euro]

· TRIBUNA CENTRALE – 27,00 euro [6-14 anni 5,00 euro]

· TRIBUNA LATERALE – 18,00 euro [Over 65/Donne 10 euro – 6-14 anni 5,00 euro]

· CURVA SUD – 12,00 euro [6-14 anni 3,00 euro]

I BAMBINI SOTTO AI 6 ANNI ENTRANO GRATIS (presentandosi senza il biglietto).

Diversamente abili

Inviare richieste (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, fotocopia del documento di identità sia del richiedente che dell’accompagnatore e certificazione medica del richiedente) alla mail elisa.panichi@ssarezzo.it Le richieste dovranno arrivare entro e non oltre venerdì 4 novembre alle ore 12:00. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Il numero di accrediti concesso è preordinato ed a esaurimento.

Tessere AIA, CONI, osservatori e dirigenti

Si avvisano i possessori delle Tessere Coni, Osservatori e agenti di calciatori, che è necessario presentare la richiesta di accredito SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite email a elisa.panichi@ssarezzo.it. Nella richiesta dovrà essere indicato nome, cognome, data di nascita e dovrà essere allegata copia e/o numero di tessera in corso di validità.