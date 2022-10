“Caffè e Quotidiani con Scelgo Arezzo”. Domenica 16 ottobre dalle ore 11 rassegna stampa pubblica al Caffè Morini per commentare le notizie locali e nazionale

Un momento di confronto e discussione per affrontare temi cruciali per la città e il paese. Scelgo Arezzo dà appuntamento a domenica 16 ottobre 2022 per “Caffè e Quotidiani con Scelgo Arezzo”, iniziativa pubblica aperta a tutti i cittadini allo Spazio Morini Caffetteria in piazza San Jacopo a partire dalle ore 11. Una rassegna stampa in piazza per commentare insieme le notizie e i temi di attualità.