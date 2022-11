Caffè Corsini illumina il Natale: arrivano i Calendari dell’Avvento con i migliori espressi e gli infusi più esclusivi

Due linee pensate per il periodo natalizio, che mettono tutti d’accordo. Tantissime le varietà dal gusto unico e ricercato, per godersi ogni giorno una pausa in compagnia di un buon espresso o di un rilassante tè

Tutti i prodotti sono disponibili su www.caffecorsini.com

Arezzo, 4 novembre 2022 — I caffè più esclusivi, con i loro aromi intensi e le sfumature avvolgenti, provenienti da Brasile, Kenya, Colombia, India, Guatemala, El Salvador, uniti agli infusi più amati. Caffè Corsini accende il Natale e lo fa con una selezione di espressi in capsule e pregiate bustine di tè tutti da scoprire – e gustare – negli inediti Calendari dell’Avvento presentati quest’anno, in edizione limitata. La storica torrefazione aretina, leader nel food & beverage e portavoce della qualità “Made in Tuscany” in oltre 65 paesi del mondo, ha infatti deciso di mettere tutti d’accordo, offrendo un’opzione pregiata anche a coloro che al caffè preferiscono il gusto leggero e raffinato di un buon infuso. Il Calendario dell’Avvento dedicato al tè è stato realizzato insieme ad Ahmad Tea e si compone di 24 bustine assortite tra tè nero, verde, tè aromatizzati, infusi di erbe e frutti. È pensato per chi ama prendersi una pausa in compagnia di una rilassante tazza di tè o tisana e in ogni finestrella si trova una deliziosa bustina di esclusive miscele della migliore qualità.

Il calendario dedicato al caffè, invece, è pensato per offrire un viaggio sensoriale attraverso i sapori più autentici della bevanda più amata al mondo dopo l’acqua. La confezione gioca su una grafica esclusiva e colorata, ispirata ai paesi di provenienza dei caffè presenti, mentre dietro ad ogni finestrella si nasconde una selezione a sorpresa, per provare ogni giorno lo stupore di lasciarsi sorprendere da un aroma diverso, seguendo la tradizione natalizia. Le capsule sono compatibili con le macchine Nespresso®

Entrambi i calendari sono già disponibili online sul sito Caffè Corsini, insieme agli altri prodotti dedicati al Natale e tutti racchiusi nella sezione confezioni regalo, e a quelli più noti della torrefazione: dal caffè in grani a quello macinato, dalle cialde e capsule compatibili con tutti i sistemi di estrazione e con le maggiori marche di macchine da caffè, fino ai caffè provenienti dalle agricolture biologiche, oppure ai best seller american coffee e ginseng.

Fondata ad Arezzo nel 1950 da Corsino Corsini, da un piccolo laboratorio artigianale di lavorazione del caffè, Caffè Corsini, sotto la guida di Patrick Hoffer, è diventata una delle più importanti torrefazioni italiane, la più grande del centro Italia. Per uno sviluppo sempre più forte, da novembre 2021 è entrata a far parte della famiglia allargata di Melitta Group, gruppo a proprietà familiare attivo a livello internazionale che si occupa di sviluppo, produzione e vendita di prodotti di marca per il consumo di caffè, grazie a un accordo strategico con l’obiettivo di portare la torrefazione a crescere sul mercato, consolidando la presenza oltreconfine.

Caffè Corsini offre un ampio portafoglio di prodotti ai settori della vendita al dettaglio, della GDO e della ristorazione. Primi a immettere nel mercato italiano il concetto di caffè doc negli anni ’80, i marchi Caffè Corsini e Compagnia dell’Arabica hanno un profilo distintivo e godono di un alto livello di brand awareness in tutto il mondo. L’azienda si è guadagnata un’eccezionale reputazione in particolare nel settore dello specialty coffee.

Per ulteriori informazioni www.caffecorsini.com