Cade dal traliccio dell’alta tensione. L’incidente a Mugliano di Arezzo

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Mugliano, frazione del comune di Arezzo.

Alle 16.30 e’ stato soccorso un uomo di 62 anni che stava lavorando alla manutenzione della linea elettrica sui tralicci dell’alta tensione.

Secondo quanto appreso, per cause in corso di accertamento l’operaio sarebbe precipitato da uno dei pali sui quali stava lavorando. Sul posto ambulanza della Croce Bianca di Rigutino, automedica di Arezzo, vigili del fuoco e personale Pisll della Asl Toscana sud est. L’uomo è stato trasferito in codice giallo a bordo dell’elisoccorso Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena.