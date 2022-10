Bright-Night 2022, Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Un unico titolo, “Difendiamo il Pianeta A. Le scienze applicate scendono in piazza“, per l’insieme di iniziative, a cura del Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena, che si tengono il 6 ottobre a San Giovanni Valdarno per Bright-Night, gli eventi della Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, previsti per il 30 settembre, poi rinviati a causa del maltempo.

Fin dal mattino si terranno dimostrazioni e giochi interattivi per bambini e ragazzi e le scuole, alla scoperta di tecnologie che permettano di conoscere meglio e quindi di difendere il nostro Pianeta. In particolare, durante la giornata verranno installate postazioni per lo svolgimento di attività ludico/dimostrative che coinvolgeranno i ragazzi con tecnologie all’avanguardia e dimostrazioni di buone pratiche nel rispetto dell’ambiente. Saranno diverse le sedi: piazza Masaccio, piazza Cavour e Giardino di Epicuro (via Bolzano, 18).

Le iniziative seguono i precedenti eventi di Bright-Night che si sono tenuti il 29 e 30 settembre, giorno canonico di svolgimento della Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, rimandata a San Giovanni Valdarno a causa delle avverse condizioni meteo.

Informazioni e dettagli sulle iniziative e il programma completo sono pubblicate agli indirizzi:

www.bright-night.it/dove/arezzo e www.bright-night.it/dove/san-giovanni-valdarno.