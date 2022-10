Brando Andreani del Tennis Giotto premiato per i successi con la squadra regionale

Il tennista aretino era rientrato tra i convocati dalla rappresentativa toscana per la coppa “Belardinelli”

Il Tennis Giotto ha meritato un altro riconoscimento per il trofeo delle scuole tennis “Grand Prix 2021”

AREZZO – Brando Andreani del Tennis Giotto è stato premiato per il contributo portato ai successi del tennis toscano. Il comitato regionale della Federazione Italiana Tennis ha organizzato a Prato il tradizionale corso di aggiornamento rivolto ai tecnici di tutti i circoli toscani e, in questa occasione, sono stati riuniti e applauditi anche alcuni dei protagonisti dell’ultima stagione sportiva, tra cui è rientrato anche il giovane atleta aretino.

Classe 2010, Andreani è stato tra gli undici convocati nella rappresentativa regionale che è scesa in campo nella ventitreesima edizione della coppa “Belardinelli” ospitata dal centro federale di Castel di Sangro. La manifestazione, rivolta alle categorie Under11 e Under12, ha visto emergere proprio la formazione della Toscana che ha conquistato il primo posto nella classifica del doppio a squadre e il secondo posto nella classifica generale a squadre. Questa importante occasione di crescita e di confronto aveva coinvolto anche Andreani che era stato chiamato nella ristretta cerchia dei portacolori della regione e che ha così trovato ulteriori soddisfazioni in una stagione particolarmente entusiasmante in cui, con il Tennis Giotto, ha festeggiato anche il terzo posto ai Campionati Italiani a Squadre Under12 dopo aver vinto il titolo toscano. Il corso di aggiornamento ha rappresentato l’occasione per premiare anche lo stesso Tennis Giotto tra le migliori realtà italiane emerse dal trofeo delle scuole tennis “Grand Prix 2021”. Questa speciale graduatoria aveva visto il circolo aretino piazzarsi al secondo posto tra le Top School in Toscana alle spalle del solo Ct Pontedera e al diciassettesimo posto in Italia, con il trofeo consegnato nelle mani del direttore generale Jacopo Bramanti che ha rappresentato una nuova conferma della qualità di un movimento che è ormai un riferimento nazionale per l’insegnamento e la promozione del tennis.

Nel frattempo, una squadra del Tennis Giotto è approdata alla finalissima del Campionato Regionale Misto riservato ai giocatori di Quarta Categoria. Dopo quattro vittorie in quattro partite nel girone di qualificazione, il circolo aretino ha superato ai quarti di finale il Tennis Padel Litorale Pisano per 3-2 e si è aggiudicata la semifinale contro l’Albor Grassina (Fi) con il punteggio di 3-1. Il Tennis Giotto ha quindi guadagnato il posto per giocare l’incontro contro il Tc Piombinese che assegnerà il titolo toscano: l’appuntamento è fissato per le 9.00 di domenica 30 ottobre sui campi di via Divisione Garibaldi. Questa formazione, capitanata da Marco Sonnacchi, ha aggregato tanti tennisti di diverse età e diverse esperienze che hanno unito le racchette con l’obiettivo di divertirsi e tenere alti i colori del Tennis Giotto, facendo affidamento su Francesco Benci, Luca Benvenuti, Andrea Cuccuini, Patrizia Felicini, Osvaldo Fratini, Alessia Giulicchi, Jacopo Iodice, Alessandro Macis, Sofia Macis, Michele Morelli, Gianluca Ricci e Davide Rosi.